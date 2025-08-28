الحكم على تيكتوكر عراقية بالسجن ستة أشهر

وقال المصدر في حديث لـ ، "استئناف تحكم على (جيهان الفيلي) غيابيا بالحبس البسيط لمدة 6 أشهر وفق احكام المادة 432 من قانون العقوبات العراقي".وأضاف المصدر أنه "تم اصدار امر قبض بحق المدانة لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقها".