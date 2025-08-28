مصرع شخص بحادث سير شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرع شخص بحادث سير شمالي العاصمة .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "حادث مروع على المشاهدة بعد اصطدام حمل ببرج المراقبة وسقط البرج على احد الاشخاص من اهالي الطارمية وتسبب بوفاته في الحال".

وأضاف المصدر أن "سائق السيارة تم القبض عليه في مستشفى ".