توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538762-638920446708310617.jpg
معلومات جديدة عن المجموعة التي خططت لاغتيال طالباني.. دربوا في أوكرانيا
محليات
2025-08-29 | 02:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,061 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشفت اعترافات المجموعة الضالعة في محاولة اغتيال رئيس
الاتحاد الوطني الكردستاني
بافل طالباني
حصولهم على طائرات مسيّرة من نظام
كييف
، وتلقيهم التدريب على استخدامها في أوكرانيا.
وجاء في اعترافات أحد الموقوفين أن "الأوكرانيين قاموا بتزويد شريكه في العملية بحوالي 15 إلى 20 مسيرة من النوع ذاته الذي كان سيستخدم في الاغتيال".
ونشر جهاز أمن
إقليم كردستان
في وقت سابق، اعترافات مجموعة خططت لاغتيال
طالباني
.
وأوضح أن "المجموعة كانت تخضع للمراقبة وتم إلقاء القبض على أفرادها قبل تنفيذ مخططهم".
ونشر أمن
كردستان
مشاهد لقناصة يحملون كواتم صوت بالقرب من نافذة تطل على مكتب زعيم الحزب.
ويقول المتهمون في الفيديو إنهم تلقوا أوامرهم من
لاهور
طالباني، وهو سياسي كردي بارز وأحد أقرباء
بافل طالباني
وزعيم حزب "جبهة الشعب" المنافس.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بالفيديو.. اعترافات المجموعة التي خططت لاغتيال بافل طالباني
13:16 | 2025-08-27
معلومات جديدة عن ناقلة النفط "المشبوهة" التي احتجزها العراق
02:01 | 2025-08-09
بافل طالباني يكشف عن محاولة لاغتياله قبل عملية اعتقال لاهور
10:36 | 2025-08-26
اتهام شيخ جنكي بالتخطيط لاغتيال بافل وقوباد طالباني ومذكرة لتوقيف رئيس مجلس الأمن بأربيل
08:28 | 2025-08-27
اوكرانيا
طالباني
الاتحاد الوطني الكردستاني
الاتحاد الوطني
إقليم كردستان
السومرية نيوز
بافل طالباني
سومرية نيوز
السومرية
كردستان
اخترنا لك
ترشيح "أبو سوباط" العراقية لمبادرة أفضل 1000 قرية سياحية في العالم
05:54 | 2025-08-29
اتفاقية عراقية مغربية بشأن المحكومين
05:54 | 2025-08-29
"الداتورا" تحرك السلطات العراقية.. حملات كبرى للبحث عنها في المحافظات
05:50 | 2025-08-29
موافقة خطوبة تدفع عاشقا للسير "رونغ سايد" في كركوك.. ويثير سخرية العقيد نيريمان (فيديو)
05:38 | 2025-08-29
جفاف تاريخي يهدد الحياة في شارباژير بالسليمانية
04:35 | 2025-08-29
قصة "وزير البسكت" في عهد صدام حسين تثير تفاعلا
04:34 | 2025-08-29
