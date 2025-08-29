قصة "وزير البسكت" في عهد صدام حسين تثير تفاعلا

ويقول احد شهود العيان في ذلك الوقت خلال لقاء صحفي انه "في قاطع احد السجون كان هناك شخص جميل مع والده ونسابته الاثنين ملقى القبض عليهم، والذي كان اول عراقي عبر المحيط"، مبينا انه "لا يعلم سبب اعتقاله مع والده ونسابته".بداية القصةوأضاف "تحدثت مع والده فنكشفت الحقيقة، حيث ان احد نسابته يدعى أبو فرقد وهو عضو فرقة والنسيب الاخر معلم".وتابع ان "هؤلاء كانوا عائلة ميسورة جالسين في باحة منزلهم، وبعد اكمال جاءت الخادمة بجلب الشاي والبسكت، فلدى تناول البسكت تحدث قائلا ان (ان هذا البسكت رديء ولو اصبح وزيرا للبسكت لعملت بسكت جدا) وضحك الجميع"، موضحا ان "الخادمة التي لديهم هي وكيلة أمن وسجلت الكلام واسندته بتقرير ورفعته الى الجهات المعنية وتم اعتقال هؤلاء".واكد ان "الطيار وعندما اجلسوه على كرسي التحقيق واجه تهما كبيرة منها الانقلاب ومحاولة اغتيال الرئيس، الا ان الجهات العليا عاودت فتح التحقيق معه وتبين ان قضيته تتعلق بكلامه عن البسكت ووزير البسكت"، لافتا الى ان "التهمة التي وجهت له هي قضية وزير البسكت فقط وتم محاكمتهم الطيار ووالده ونسابته".ويذكر الشاهد "بعد فترة طويلة تمت محاكمتي ودخلت سجن ، لكنني تفاجأت بوجود احد نسابة الطيار وهو أبو فرقد"، مستدركا "استفهمت من أبو فرقد انه حكم مؤبد، وتغاضى الرد عن مصير الطيار ووالده".وبين انه "لدى المواجهات مع الأقارب الذين يزورونا، كانت تأتي والدة الطيار لتسأل نسيبها أبو فرقد عن مصير ابنها الطيار وزوجها، الا انه يطمأنها انهم محجوزين في الأقسام المغلقة وهيه ليست الحقيقة"، لافتا الى انه "بعد مضي 3 أشهر وفي ولدى مواجهة اقاربنا جاءت والدة الطيار لمقابلة نسيبها أبو فرقد وقالت له (لماذا كذبت علي)، وبعدها انهارت المرأة في الطين وحنت ظفائرها في الطين وقالت لابو فرقد (جاءوا بيهم الى البيت معدومين الطيار ووالده)".ولفت الى "اني استفهمت فيما بعد ان القاضي حكم على الطيار ووالده بالاعدام شنقا حتى بتهمة قول (وزير البسكت)"، وهذا ما حصل امام عيني".وأثارت هذه القصة تفاعلا كبيرا في مواقع والتي علق الكثيرين عليها مستذكرين حقبة سوداء في تاريخ العراق وراح ضحيتها الملايين من أبناء الشعب.