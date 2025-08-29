موافقة خطوبة تدفع عاشقا للسير "رونغ سايد" في كركوك.. ويثير سخرية العقيد نيريمان (فيديو)

وخلال حملات التجوال في شوارع "واصطياد" المخالفين، استوقف العقيد نيريمان سائق عجلة " حمل"، خلال سيره عكس السير، وعندما سأله عن سبب المخالفة، اجابه ان حالته مختلفة بعض الشيء.وبدأ السائق المخالف يسرد قصته للعقيد، ليخبره انه يحب فتاة منذ 3 سنوات وكلما يخطبها من ذويها يتم رفضه، واليوم اخبروه بموافقتهم، الامر الذي جعله "لا يرى شيئا امامه، ويحاول الوصول بأي طريقة حتى بالسير عكس السير للوصول الى منزل حبيبته".