"الداتورا" تحرك السلطات العراقية.. حملات كبرى للبحث عنها في المحافظات

وقال مدير قسم البيئة في والمتابعة في حسام مجيد كطوف للوكالة الرسمية تابعته ، إن "وزارة الزراعة تحصل على المعلومات الخاصة بانتشار نبتة (الداتورا) المخدرة عبر الإخبارات التي تصل الى "، لافتاً الى أن "الأجهزة الأمنية تقوم بتشكيل فرق تتولى عملية متابعة هذه الإخبارات من خلال محاضر وضبط وإتلاف المناطق التي يجدون فيها انتشار هذه النبتة".وأضاف أن "الأجهزة الأمنية ترسل الى وزارة الزراعة عينة من النبتة وأماكن انتشارها من أجل وضعها ضمن الخطط الخاصة بمكافحتها من خلال دائرة وقاية المزروعات"، مشيراً الى أن "نبتة (الداتورا) المخدرة تعتبر من النباتات المعمرة ومقاومة للوضع الحار والجاف الذي يسود بالبلد".