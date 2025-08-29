ترشيح "أبو سوباط" العراقية لمبادرة أفضل 1000 قرية سياحية في العالم

وقرية "أبو سوباط" تقع على مسافة 90 كيلومترًا شرقي مركز ، وتمثل نموذجًا متكاملًا يعكس بيئة الغنية وتنوعها الحيوي والثقافي.أما المبادرة أطلقتها التابعة للأمم المتحدة منذ العام 2021 بهدف تحويل السياحة إلى محرك للتنمية الريفية وتعزيز رفاه السكان المحليين.وقال مدير قسم السياحة في حسين القره غولي، إن لجنة محلية قد شُكلت لهذا الغرض بالتنسيق مع لجنة مركزية في لاستكمال البيانات وتوفير متطلبات الترشيح بما يشمل الجوانب البيئية والخدمية والأمنية اللازمة لتحويل القرية إلى وجهة مؤهلة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، بحسب ما نشرته .وأضاف أن "أبو سوباط" تمثل القرية الوحيدة المرشحة عن الجنوب العراقي في هذه الدورة إلى جانب قرى أخرى في وسط وشمالي البلاد مثل "الدلمج" وكربلاء وبعض مناطق .واعتمدت مبادرة أكثر من 70 قرية سياحية من نحو 40 دولة حصلت على علامة أفضل القرى السياحية، إلى جانب اختيار 40 قرية أخرى ضمن برنامج الترفيع الذي يوفر الإرشاد والدعم الفني وفرص التواصل الدولي من أجل تطوير المقومات السياحية لديها.