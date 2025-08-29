البصرة.. تظاهرات امام القنصلية الكويتية رفضا لاتفاقية خور عبد الله

وقال مراسل ، ان ، شهد تظاهرة احتجاجية نظمها العشرات من المواطنين والناشطين أمام مبنى .وأضاف ان التظاهرة تأتي تعبيرًا عن رفضهم لاتفاقية بين والكويت.