ضبط مسؤول في دائرة سياحة النجف متلبساً بالرشوة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مكتب تحقيق قام بتاليف فريق، للتحرّي والتقصّي، إثر ورود معلوماتٍ تفيد بإقدام رئيس الشعبة الإداريَّة في دائرة سياحة مُحافظة النجف على مُساومة المُراجعين وطلب الرشوة، مقابل إنجاز معاملاتهم، لافتةً إلى أنَّ المعلومات بيَّـنت أنَّ المشكو منه طلب الرشوة من أحد المُراجعين؛ لقاء تزويده بكتاب عدم ممانعةٍ مُوجَّهٍ إلى دائرة عقارات الدولة في المُحافظة؛ لغرض إنشاء مشروع مخازن".وأوضحت أنَّ فريق العمل، بعد إكماله إجراءات التحرّي والتقصّي انتقل الى ، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهم، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة.ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وعرض المُتَّهم بصحبة المضبوطات على السيّد المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّـة التحقيق.