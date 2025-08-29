حقوق الإنسان تحذر من تبعات "الحلول الترقيعية" لأزمة المياه في البصرة

وطالب المكتب في بيان ورد لـ "الحكومتين المركزية والمحلية إلى الاجتماع العاجل في والعمل على اقرار قرارات عاجلة لانقاذ ما تبقى من الحياة المهددة في ، وخصوصا الأقضية المنكوبة في وابي الخصيب والفاو ومركز البصرة واجزاء من شمالها".وشدد على ضرورة "فرض خطة طارئة تحمل حلولا آنية ومستقبلية وعلى رأسها تحلية المياه مناطقيا، والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي وللأسف لاتتناسب و(حجم الكارثة) والمراهنة على الزمن وتقلب الفصول وهو ما يناقض نتائج القراءات الدقيقة لآثار التغير المناخي على محافظة البصرة".وحذر في محافظة البصرة من أن "استمرار الاهمال للحلول الجذرية سيتجه الى نتائج وخيمة على مختلف الصعد".