الحمداني يعلن إعادة تشغيل مشروع ماء الرضوانية الكبير

وقال الحمداني في بيان ورد لـ : "لأجل اهلنا وناسنا، لأجل الرضوانية، لأجل كل فقير يعاني لأجل كل فلاح لأجل ان نعيد الاراضي التي قتلها العطش، وعدت الأهالي بإعادة مشروع ماء الرضوانية الكبير للعمل، واليوم قمنا بتشغيله".وأضاف أن "أراضي يجب أن تعود للزراعة، و⁠سلة بغداد الغذائية ستنطلق من مناطق ".وأكد الحمداني قائلاً: " ⁠اطمئن كل مزارع وفلاح عراقي بالرضوانية وحزام بغداد ان القادم سينعش الأرض"، مبيناً أنه نعمل" على تحقيق هدف وبرنامج وخطة لترشيد المياه، والزراعة أولوية اصبحت لدينا".