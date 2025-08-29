بغداد.. صعقة تنهي حياة موظف بالكهرباء ومشاجرة بالبلوك تخلف اصابات

وقال المصدر لـ ، ان "موظفاً في وزارة الكهرباء لقي مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية اثناء العمل ضمن ".واشار الى ان "زملاءه حاولوا اسعافه ونقله الى المستشفى لكنه فارق الحياة".وبحادث منفصل، اشار المصدر الى ان "مشاجرة بين عدد من الاصدقاء لم تعرف اسبابها تطورت الى الضرب واستخدام الحجار و (البلوك)".وتابع، ان "المشاجرة اسفرت عن اصابة شخص بجروح خطيرة ضمن منطقة ".