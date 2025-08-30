بعد افتتاحه اليوم.. إطلاق اسم "الشهيد حارث السوداني" على مجسر فلكة 83

وقال موسى في كلمة له خلال حفل الافتتاح وحضرته ، إن "مجسر 83 يعتبر أول مجسر من تنفيذ أمانة ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية"، لافتا الى ان "هذا المجسر وبموافقة من رئيس سيحمل اسم الشهيد حارث تخليدا لبطولات شهدائنا من القوات الأمنية".وأضاف موسى، أن "المجسر أصبح بطول 410 أمتار وبعرض 20 مترا (10 أمتار لكل سايد)"، مشيرا الى ان "هذه المنطقة كانت تصنف ضمن العقد المرورية في مدينة بغداد، وسيسهم هذا المجسر بتخفيف الزخم عن هذه المنطقة".وافتتح ، صباح اليوم السبت (30 آب 2025) مجسر فلكة 83 الرابط بين منطقتي الطالبية وجميلة شرقي العاصمة.