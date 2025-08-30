فريق طبي في النجف يعيد الحياة لمريض بعد 15 دقيقة من توقف القلب

وذكرت في بيان لها: "بجهود استثنائية من الكوادر الطبية والتمريضية في الطوارئ الباطنية بمدينة الطبية تمكّن الفريق من إنقاذ مريض تعرض إلى توقف مفاجئ في القلب استمر لأكثر من 15 دقيقة، نتيجة جلطة قلبية حادة.وأضاف البيان: "بادر الفريق الطبي بإجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي بشكل متواصل، حتى استعاد المريض نبضه واستقرت حالته الصحية بشكل أولي، ليتم تحويله إلى المفتوح والتداخل القسطاري لإجراء التداخل القسطاري اللازم".إدارة "أشادت بدور ملاكاتها الطبية والتمريضية التي أظهرت كفاءة عالية وسرعة استجابة كان لها الدور الحاسم في إعادة الحياة للمريض"، وفقاً للبيان.تحدث الجلطة القلبية نتيجة انسداد في أحد الشرايين التاجية بسبب تشكل جلطة دموية بداخله، الأمر الذي يؤدي إلى موت أو تلف جزء من عضلة القلب نتيجة لقطع تدفق الدم الغني بالأكسجين والمغذيات عنه. وهي حالة تعرف أيضاً باسم النوبة القلبية.وتعد الجلطة القلبية من الحالات الصحية الشائعة والخطيرة والتي يمكن أن تهدد حياة الفرد، لذا لابد من اكتشافها مبكراً وتقديم العلاج بسرعة للمريض بهدف إنقاذ حياته وتقليل حدوث المضاعفات لديه.