حزن في كركوك بعد وفاة "أبو زينب".. جد يضحي بحياته لينقذ حفيديه من الغرق (صور)

وخلال نزهة عائلية على ضفاف ، قفز فتيان يبلغان من العمر 14 و16 عاماً إلى المياه للسباحة، قبل أن يجرفهما التيار القوي ويعرض حياتهما للخطر. ولم يتردد الجد، المعروف في منطقته باسم " "، بالقفز إلى النهر لإنقاذهما.نجح الرجل المسن في إيصال حفيديه إلى بر الأمان، غير أنه عجز عن مقاومة تيار المياه العنيفة، ليختفي تحت سطح النهر وسط محاولات يائسة لإنقاذه.وباشرت فرق الشرطة النهرية البحث الفوري عنه، لكن جهودها لم تثمر مساء الجمعة. ومع استئناف عمليات البحث فجر السبت، تم العثور على جثته بعد نحو 24 ساعة من الغرق، ليُنقل إلى دائرة الطب العدلي تمهيدًا لتسليمه إلى ذويه.وأثارت الواقعة حالة من الحزن العميق والتأثر الشعبي في قضاء الدبس ومحيط ، حيث نعاه أبناء المنطقة باعتباره نموذجاً للإيثار والتضحية. وكتب مدونون أن الراحل كان رجلاً حسن السيرة بين جيرانه، وأن قصته تختصر معنى قول الشاعر: "والجود بالنفس أقصى غاية الجود".