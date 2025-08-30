مدينة الصدر.. شارع "الجوادر" يعود للحياة بعد عقود من الفوضى والتجاوزات

وقال الوكيل البلدي لأمانة ، ، إن فرق الأمانة عملت على رفع الأكشاك المنتشرة على جانبي الشارع والجزرة الوسطية، إضافة إلى إزالة مختلف مظاهر التشويه العمراني، مؤكداً أن الطريق بات مفتوحاً ذهاباً وإياباً، الأمر الذي سيسهم في تحسين انسيابية المرور وتخفيف الزحامات، بحسب .وأشار اليعقوبي إلى أن أعمال الصيانة ستشمل أيضاً معالجة التخسفات في شبكات المجاري لمنع تكرار الفيضانات خلال موسم الأمطار، لافتاً إلى أن الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة تنظيم الشوارع الرئيسة في .ويأتي فتح شارع الجوادر بعد أيام قليلة على إزالة سوق مريدي الشهير، أحد أبرز الأسواق الشعبية في ، والذي يعود تأسيسه إلى سبعينيات الماضي، وحمل اسمه من "الحاج مريدي " صاحب أول محل تجاري في المنطقة. ورغم شهرته الواسعة وتنوع بضائعه، تحوّل السوق خلال العقود الماضية إلى مركز عشوائي مزدحم يعيق حركة السير ويعرقل .وبحسب الأمانة، فإن هذه الحملة تندرج في إطار خطة شاملة لإزالة التجاوزات في الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية، إلى جانب توسيع الطرق وإنشاء مساحات عامة تخدم أهالي المنطقة. وأكدت الأمانة أنها تعمل على توفير بدائل للمتضررين من رفع الأسواق والأكشاك، بما يضمن استمرار نشاطهم التجاري بشكل منظم.