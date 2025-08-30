توافد آلاف المعزين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع) في سامراء (صور)

وأعلنت "العتبة العسكرية" عن بدء كوادرها الفنية من خدام العتبة بنشر معالم الحزن واللافتات السوداء التي خُطت عليها عبارة الحزن والأسى، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى شهادة الإمام العسكري (عليه السلام)، الموافق للثامن من شهر الجاري.وتشهد مدينة منذ عدة أيام، توافداً لحشود كبيرة من الزائرين ومواكب خدمية لإحياء هذه المناسبة، عند مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) لتقديم العزاء.ووجه ، قبل أمس الخميس (28 آب 2025) بتنفيذ خطة استخبارية على جميع محاور زيارة ذكرى استشهاد الإمام في سامراء المقدسة، وتسهيل حركة الزائرين ومنع أي قطوعات للطرق.