تسجيل حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في دهوك

وذكر بيان لصحة الإقليم إنه "تم تسجيل اصابة جديدة بمرض الحمى النزفية لرجل يبلغ من العمر 43 عاما يعمل قصاباً في قضاء سيميل التابع لمحافظة ، وكان على اتصال مباشر بحيوانات مصابة، ويخضع حاليا للمراقبة الطبية وتلقي العلاج".ودعت صحة الاقليم بحسب البيان المواطنين الى "اتباع الإرشادات الصحية في حال الاشتباه بأعراض مرضية على الحيوانات، وإبلاغ الفرق البيطرية المختصة، فضلا عن ضرورة مراجعة مربي الحيوانات والمتعاملين مع منتجاتها للمستشفيات فوراً في حال ظهور أية أعراض مرضية".وتابع أنه "وبعد ظهور عدة حالات مشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في ووصولها إلى المستشفى ومتابعتها وإجراء الفحوصات اللازمة للمشتبه بإصابتهم هذا العام، تم تشخيص وتأكيد تسع حالات فقط، توفيت منها حالتان بسبب ظروف صحية خطيرة، بينما شُفيت الحالات الأخرى تماماً وغادرت المستشفى".