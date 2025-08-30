الصفحة الرئيسية
توتر أمني جديد في طرابلس بعد رصد تحركات عسكرية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
تسجيل حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في دهوك
محليات
2025-08-30 | 06:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة الصحة
في حكومة اقليم
كردستان العراق
، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في
محافظة دهوك
.
وذكر بيان لصحة الإقليم إنه "تم تسجيل اصابة جديدة بمرض الحمى النزفية لرجل يبلغ من العمر 43 عاما يعمل قصاباً في قضاء سيميل التابع لمحافظة
دهوك
، وكان على اتصال مباشر بحيوانات مصابة، ويخضع حاليا للمراقبة الطبية وتلقي العلاج".
ودعت صحة الاقليم بحسب البيان المواطنين الى "اتباع الإرشادات الصحية في حال الاشتباه بأعراض مرضية على الحيوانات، وإبلاغ الفرق البيطرية المختصة، فضلا عن ضرورة مراجعة مربي الحيوانات والمتعاملين مع منتجاتها للمستشفيات فوراً في حال ظهور أية أعراض مرضية".
وتابع أنه "وبعد ظهور عدة حالات مشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في
إقليم كردستان
ووصولها إلى المستشفى ومتابعتها وإجراء الفحوصات اللازمة للمشتبه بإصابتهم هذا العام، تم تشخيص وتأكيد تسع حالات فقط، توفيت منها حالتان بسبب ظروف صحية خطيرة، بينما شُفيت الحالات الأخرى تماماً وغادرت المستشفى".
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
مقالات ذات صلة
تسجيل حالة جديدة لحمى النزفية في زاخو
14:21 | 2025-06-03
تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في صلاح الدين
08:59 | 2025-06-11
08:59 | 2025-06-11
تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في الموصل
09:05 | 2025-06-03
09:05 | 2025-06-03
كردستان يسجل إصابة جديدة بالحمى النزفية
13:25 | 2025-06-16
13:25 | 2025-06-16
تسجيل حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية
دهوك
كردستان العراق
إقليم كردستان
السومرية نيوز
اقليم كردستان
محافظة دهوك
وزارة الصحة
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
دوليات
49.77%
05:59 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
دوليات
20.04%
02:32 | 2025-08-29
صورة متداولة لاحدث ظهور لبشار الأسد بلحية بيضاء
02:32 | 2025-08-29
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
اقتصاد
16.64%
03:34 | 2025-08-30
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
03:34 | 2025-08-30
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل
محليات
13.56%
18:41 | 2025-08-29
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل
18:41 | 2025-08-29
