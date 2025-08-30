الداخلية تدعو زوار سامراء إلى استخدام النقل الجماعي وتجنب السرعة

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مدينة تواصل استقبال الزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام عليه السلام، لافتا الى أن مفارز المرور العامة تتابع بدقة عملها لرصد المخالفات.ودعا، الزائرين الى ضرورة استخدام وسائل النقل الجماعي لتخفيف الزخم المروري داخل مدينة سامراء وفي محيطها مع التأكد من جميع شروط السلامة والأمان للعجلات والابتعاد عن السرعة، مشددا على أن إنجاح هذه الزيارة مسؤولية مشتركة وأن القوات الأمنية تبذل جهود مضاعفة لإظهار هذه المناسبة بالشكل الذي يليق بها.