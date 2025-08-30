تفاصيل ما حصل في مستشفى الحكيم بميسان

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، ان "موظفين تعرضا في مساء يوم الجمعة إلى اعتداء مؤسف داخل المستشفى، حيث وقع الاعتداء على كلٍّ من المعاون الإداري الخافر في المستشفى وعنصر الأمن الذي تعرض للضرب المبرح".وأضاف ان "الاعتداء حصل أثناء وجود حالة طبية طارئة في ردهة الإنعاش القلبي الرئوي (CBR)، حيث كان الطبيب المقيم الدوري يقوم بإنعاش أحد المرضى، فيما تجمهر ما يقارب (20 شخصاً) من ذوي المريض داخل الإنعاش، الأمر الذي تسبب بإرباك وتشويش على عمل الطبيب والكادر التمريضي".وتابع "توجهنا برفقة عناصر الأمن إلى موقع الحادث وطلبنا من ذوي المريض بكل احترام مغادرة ، إلا أنهم رفضوا الخروج وتلفظوا بألفاظ نابية، ثم قاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على عنصر الأمن"، موضحة "عند التدخل لفض المشاجرة وإبلاغ الشرطة، قام المعتدون بالاعتداء على من يحاول فض النزاع وعلى عدد من عناصر الأمن، مما تسبب بإصابات جسدية شملت كسر بعض الأصابع وفقدان السمع في إحدى الأذنين إضافة الى إصابات مختلفة لعدد من عناصر الأمن".وذكر ان "المعتدين أحدثوا فوضى كبيرة داخل الطابق وأربكوا العمل الطبي، وهو اعتداء يتكرر يومياً تقريباً بسبب التهاون مع هذه السلوكيات الخطيرة"، لافتة الى ان "المعتدين تم تسليمهم حالياً إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".واستنكرت "هذا الاعتداء المؤسف الذي طال موظفين في المستشفى وعدداً من عناصر الأمن"، لافتة الى ان "هذه الأفعال تشكل خطراً على حياة الملاكات الصحية والإدارية، وتهدد استمرارية تقديم للمواطنين".وطالبت "بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".