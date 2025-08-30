البصرة.. الاطاحة بمتهمين حاولا ادخال قطيع ماشية بطريقة غير شرعية

وقال المصدر لـ ، إن "مفارز الفوج الثاني في وفي عمليات منفصلة القت القبض على متهمين اثنين حاولا ادخال قطيع ماشية بطريقة غير شرعية".واشار الى ان "عدد الحيوانات بلغ (58) رأس غنم و (9) رأس عجل و (7) رأس بقر".