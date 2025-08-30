السوداني يؤكد فاعلية شريحة الأكاديميين والاستفادة من خبراتها في خطط التنمية

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، استقبل نقيب الأكاديميين العراقيين، علي مسير ياسين، وأعضاء ".ورحب "بوفد النقابة، مؤكداً أهمية شريحة الأكاديميين، بوصفهم نُخَباً علمية يعول عليها في مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها البلد، ومسؤوليتها في رفع مستوى الوعي والإدراك لدى المواطن، وكذلك دور الأكاديميين في بناء المجتمع وتماسكه، وتعزيز روح المواطنة، لاسيما وأنهم يتعاملون مع الطلبة الشباب، الذين يعدون ثروة البلد ومستقبله".وأشار الى "فاعلية شريحة الأكاديميين، والاستفادة من خبراتها في تطبيق رؤية الحكومة وخطط التنمية المدرجة ضمن برنامجها التنفيذي، والتأكيد على أهمية التعاون وبناء الشراكات بين النقابات والوزارات والمؤسسات الحكومية"، مؤكداً "الدعم الحكومي المتواصل للنقابات المهنية والقطاعية في ، الذي تجسد باستضافة رؤساء عدد من النقابات في جلسات مجلس الوزراء، وإصدار القرارات والتوصيات الداعمة لعملها وخدمة اعضائها".من جهته، عبر نقيب الأكاديميين العراقيين عن "خالص شكره لرئيس مجلس الوزراء لدعمه المتواصل للأكاديميين العراقيين، وتعزيز كل ما من شأنه أن يسهم في الارتقاء بواقع البلد"، مؤكداً "الاستعداد للتعاون مع برامج الحكومة ودعم جهودها في التنمية".