"دواعش" يداهمون منزلاً في كركوك "طلباً للطعام" ويلوذون بالفرار

وقال المصدر لـ ، إن "6 عناصر من داهموا منزلًا في قرية درماناوي بكركوك طالبين الخبز والطعام، ما اضطر صاحب المنزل للامتثال لطلبهم خوفًا على حياته وحياة عائلته".وأضاف، انهم بعد ذلك "لاذوا بالفرار، فيما تجري عمليات بحث عنهم".