السوداني يوجه بتخصيص مساحات نظامية للباعة المتجولين وأصحاب المحال التي ازيلت

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، انه "بالتزامن مع أعمال التأهيل وإعادة التنظيم للشوارع العامة والأحياء السكنية والأسواق الشعبية، ضمن حملة (بغداد أجمل) الثانية، وجّه رئيس بتخصيص أماكن ومساحات نظامية، لخدمة عمل الباعة المتجولين، أو أصحاب المحال التجارية غير النظامية، التي جرت إزالتها مؤخراً في عدد من الأسواق الشعبية".وأضاف: "سيكون متاحاً لكل من أزيل محلّه أو نشاطه التجاري عن محرّمات الطرق والشوارع العامة، الاستفادة من فرصة العمل في موقع بديل خاضع لاشتراطات السلامة العامة، وقواعد وتعليمات أمانة في تشييد الأسواق الشعبية، وبما لا يتجاوز على المُلكية العامة، ولا يقطع حركة السير، ولا يشكل خطراً من ناحية تعليمات الدفاع المدني".