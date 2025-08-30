حصيلة جديدة لحادثة القطار المنكوب في مصر

وأوضح مصدر في الوزارة، أن الحادث المروع أسفر عن 3 حالات وفاة حتى الآن، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة تحت تصرف ، مشيرًا إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيي الضبعة المركزي ورأس الحكمة.ووقع حادث قطار انقلاب عربات قطار مروع في ، اليوم السبت، بخروج 7 عربات عن القضبان للقطار رقم 1935 القادم من مطروح الي القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار.