حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539015-638921656821612752.jpg
السوداني يوجه بتوفير متطلبات انجاز تمثال الجواهري لنصبه في شارع أبي نؤاس
محليات
2025-08-30 | 11:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
358 شوهد
وجه رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، بتوفير متطلبات انجاز تمثال الشاعر العراقي الكبير
محمد مهدي الجواهري
لنصبه في شارع أبي نؤاس
وسط بغداد
.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "
السوداني
استقبل النحات المعروف نداء
كاظم
، وأكد قيمة مدارس الفن العراقي وأثرها البارز في الحركة الفنية، عربياً وعالمياً، مشيراً إلى حرص الحكومة على دعم الفنون بمختلف مجالاتها، وبما يعزز حضورها في الواقع الثقافي والاجتماعي".
وفي ما يخصّ الاهتمام برواد الثقافة والأدب في
العراق
، وجّه رئيس
مجلس الوزراء
"بتوفير كل متطلبات إنجاز تمثال الشاعر العراقي الكبير
محمد مهدي الجواهري
؛ من أجل نصبه في (شارع أبي نواس)، تقديراً من الحكومة لأهمية الجواهري ودوره في الحياة الثقافية العراقية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق
السوداني
تمثال الجواهري
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
محمد مهدي الجواهري
شارع أبي نواس
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
سومرية نيوز
