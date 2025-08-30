دخول قطعات عسكرية الى محافظة ميسان (فيديو)

تنشر ، مقطع فيديو يظهر دخول قطعات عسكرية الى محافظة .

وكان قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم السبت إلى على رأس وفد من كبار القادة بالوزارة لمتابعة الملف الامني في المحافظة بعد ازدياد حوادث الجرائم والنزاعات العشائرية في الآونة الاخيرة.

الفيديو المرفق متداول على مواقع التواصل الاجتماعي..