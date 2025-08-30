السامرائي يبحث شؤون سامراء ودور العشائر بترسيخ الاستقرار

وقال في منشور على "الفيسبوك"، "زرنا أمس الجمعة مضيف الشيخ خالد فليح حسن، أحد وجهاء عشيرة باز في مدينة ، وكان في استقبالنا جمع من شيوخ ووجهاء القبيلة".

وأضاف "كما حضر اللقاء القسّام، شيخ عشيرة البو مهدي في سامراء، حيث تباحثنا في شؤون المدينة ودور العشائر في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التماسك المجتمعي، بما يخدم أهالي سامراء ويعزز مكانتها على المستويين الوطني والمحلي".

الى ذلك، قال السامرائي في منشور آخر "أدّينا واجب العزاء في لذوي المغفور له بإذن الله عرب، الذي كان بالنسبة لنا أخاً وصديقاً ورفيق دربٍ في مختلف مراحل الحياة، واستذكرنا خلال مجلس التعزية مآثر الراحل وصفاته النبيلة وطيبة قلبه وروحه الاجتماعية".

وأكد أن "فقده يمثل خسارة شخصية كبيرة لي ولكل من عرفه عن قرب، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".