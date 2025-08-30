إخماد حريق في أحد بساتين البصرة

أعلنت في ، السبت، عن إخماد حريق في احد البساتين الزراعية بالمحافظة.

وقات المديرية في بيان، "بمهنية عالية وسرعة استجابة بواقع 13 عجلة تخصصية وساندة بإشراف مباشر من قبل العميد الحقوقي لفتة مدير دفاع مدني ، تمكنت فرق دفاع مدني البصرة من اخماد حادث حريق نشب في احد البساتين الزراعية واحتوائها على حشائش يابسة".

وأضاف البيان "تم تحجيم النيران وعدم توسعها للدور السكنية المجاورة للحادث في مركز المحافظة، وانتهى الحادث دون تسجيل اضرار بشرية".