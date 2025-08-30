تحديد موعد إرسال قانون التربية إلى رئاسة الجمهورية

حدد رئيس ، السبت، موعد إرسال قانون التربية إلى رئاسة الجمهورية.

وقال مكتب في بيان، إن "رئيس مجلس النوّاب محمود المشهدانيّ استقبل في مكتبه اليوم وفدًا من التربويين، والتقى ممثلهم مالك هادي".

وأكد المشهداني، بحسب البيان، "دعمه المطلق لقانون "، مشددًا على "اللجان المختصة بضرورة الإسراع في إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية؛ لغرض المصادقة عليه، ونشره في ".

وأشار رئيس مجلس النوّاب إلى أنه "يتابع بشكلٍ مباشرٍ ومستمرٍ مع الحكومة لضمان تطبيق جميع فقرات القانون، بالشكل الذي يحقّق الإنصاف لشريحة المعلمين والمدرسين وموظفي وزارة التربية، الذين يمثلون ركنًا أساسيًا في المجتمع العراقيّ".



واختتم المشهداني اللقاء بالتأكيد على أن "الأسبوع المقبل سيشهد إحالة القانون بشكلٍ رسمي إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال مراحل المصادقة النهائية".

وصوت ، يوم الاثنين الماضي، على مقترح لقانون وزارة التربية.