السامرائي يزور ضابطا أصيب في العمارة

زار رئيس تحالف العزم ، مساء اليوم السبت، ضابطا أصيب في مدينة بمحافظة .

​

وقال بيان للتحالف، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس ، مساء اليوم السبت، الملازم محمد صباح أسد الله الجاف الذي يرقد في العناية المركزة بمستشفى الشهيد في مدينة الطب ببغداد، إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الرأس جراء تعرّضه لهجوم في مدينة جنوبي البلاد".

وخلال الزيارة، اطّلع وفق البيان على "الوضع الصحي للملازم المصاب، متمنياً له الشفاء العاجل".

وأكد تضامنه الكامل مع أسرته الكريمة، مشدداً على أن التضحيات التي يقدّمها أبناء القوات الأمنية ستبقى محل اعتزاز ووفاء، لما لها من دور أساسي في حماية وأهله من خطر الإرهاب.