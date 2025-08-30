السامرائي: ⁠هناك من يعمل على إعاقة كل مشروع ننفذه في سامراء

وقال في بيان، "تحالف العزم ملك لكم، وأطلب منكم دعمه ومؤازرته بكل قوة لأنه هو الذي سيدافع عن حقوق أبنائنا ومستقبلهم ويجب أن تتوحد محافظاتنا ويكون لها موقف موحد من القضايا المصيرية".

وأضاف "الآخرون يمزقون صور تحالف العزم في مناطقهم ويمنعون رفعها، أما نحن فلم نفعل ذلك في أي مكان لأنها أمور تقزّم من يقوم بها"، مردفا "⁠نحن بعيدون عن لغة البلطجة والصراعات".

ولفت رئيس تحالف العزم الى أن تحالفه "لا يملك في ولا يتحمل تبعات التركة السابقة الثقيلة"، مضيفا "⁠أنا أصبحت رئيس تحالف في بداية 2023 والآخرون عملوا على مدار 20 عاماً في مناطقهم".

وتابع "جهة سياسية أدارت لمدة 16 سنة ويتحمل من قاد المدينة من هذه الجهة مسؤولية ما يعاني منه أبناء سامراء اليوم، و⁠هناك من يعمل على إعاقة كل مشروع ننفذه في مدينة سامراء"، مشددا "لا أتحمل تركة السابقين.. والمبالغ التي نجحتُ في تخصيصها للمشاريع الحالية والمستقبلية في سامراء أتحدى أي مدينة أخرى خُصص لها مثل هذه المبالغ".



واشار السامرائي الى أنه "لم نستلم رئاسة البرلمان لمدة 10 سنوات و6 سنوات مثل الآخرين حتى نُحاسَب مثلهم"، معتبرا أن "المبالغ العالية التي خُصصت للمحافظات الأخرى جاءت لأن تلك المحافظات لديها عدد نيابي استطاعوا من خلاله استحصال حقوقهم".

واردف "⁠اليوم لدى صلاح الدين فرصة أن تدافع عن حقوقها رغم كل التحديات الموجودة"، مضيفا "تحالف العزم اليوم شريك في صناعة القرار في وهو أمر لم يكن معهوداً بالنسبة لصلاح الدين".