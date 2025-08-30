في البصرة.. توقيف شخص قام "بصبغ كلب"

أعلنت ، عن توقيف شخص أساء لحيوان بطريقة وحشية.

وقالت الشرطة في بيان، "بعد رصدت مقطع فيديو متداول على منصة (تيك توك) يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بصبغ كلب بمادة الطلاء في تصرف مستهجن ومخالف للأعراف الإنسانية".

وأضاف "على الفور تحركت مفارز قسم شرطة المدينة ومركز شرطة الهوير وبالتنسيق مع وشعبة إجرام المدينة حيث تم القبض على المتهم وإيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (486) من قانون العقوبات".