استثناء مؤسسات من قطع الانترنت في الامتحانات.. وحلول لانهاء الظاهرة كليًا

وقالت وزيرة الاتصالات ، إن "بعض حالات الغش خلال المراحل الماضية أدت إلى إلغاء امتحانات بالكامل وتحولت إلى قضية رأي عام"، مشيرة الى انه "بمثل هذه الحالات فإن هو من يقدر المصلحة العامة".وقللت الوزيرة من أهمية الأحاديث بشأن الأضرار والخسائر التي تتعرض لها قطاعات بسبب عمليات قطع الإنترنت لمدة ساعتين، مبينة "وجود استثناءات لبعض الجهات كالمطارات والمفاصل المهمة والحساسة بعد تقديم طلب إلى الوزارة بذلك"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وبينما أبدت تحفظها على قرار قطع الإنترنت بسبب الامتحانات، أكدت وجود وعود من قبل بوضع حلول من أجل إنهاء هذه المسألة خلال المرحلة المقبلة".من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، ، إن "الوزارة شرعت بالخطوات الأولى للحد من حالة قطع الإنترنت بشكل عام"، مبينا ان "الوزارة أجرت العام الماضي ممارسة على عمليات نقل الأسئلة والمراقبة الإلكترونية ونجحت، إلا أنها تحتاج إلى إمكانات كبيرة ووقت وملاكات مدربة".وبين، أن "هذه العمليات تستدعي تحقيق الأمان الرقمي من أي اختراق، وتأمين القاعات الامتحانية من عمليات الاختراق والتشويش"، مشيراً إلى أن "جميع هذه العمليات هي سلسلة مترابطة، وأي ثغرة فيها تكلف الأمن الامتحاني الذي يعد أمنا للدولة وليس لوزارة التربية فقط".وتوقع المتحدث باسم وزارة التربية، أن "تكون هذه العملية جاهزة خلال المراحل المقبلة".