اعتصام "الحياة الأخيرة".. ناحية المشرَّح بلا ماء وستصبح "منزوعة السكان" (صور)

ووثقت لقطات مصورة خروج عشرات المواطنين في تجمعات بناحية المشرح رفعت لافتات وصور عن جفاف الأنهر والجداول ونفوق الحيوانات، فيما تحدثوا انه بعد هذا وصل الامر الى "موت الانسان" بسبب الجفاف.وذكر بعض أهالي الناحية للسومرية نيوز، انهم سيقدمون على اعتصام مفتوح لغاية مجيء المحافظ او الجهات المختصة وتحديد حصة مائية ثابتة لناحية المشرح، مشيرين الى ان هذا التجمع هو الرابع من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية دون جدوى.واكدوا ان الماء منعدم تماما منذ شهرين، فبالرغم من ان الجفاف حادثة مكررة سنويًا في المشرح، لكن هذه المرة تختلف تماما عن الماضي، حيث استمرت لشهرين متتالين، وماتت معظم الحيوانات والمواشي المملوكة للمواطنين فيما اقدم الكثير منهم على الهجرة.وتبلغ الاطلاقات المائية في نهري الكحلاء والمشرح 21 متر مكعب بالثانية كمجموع، من بينها 7 م3 بالثانية فقط الى ، في ناحية يقطنها اكثر من 30 الف نسمة، فيما ترجع السلطات المختصة هذا الجفاف الى وجود تجاوزات على المياه من قبل احواض الأسماك والمتنفذين في بعض القرى.