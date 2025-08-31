التربية تبدأ خطة لتسوية الملاكات استعدادًا للعام الدراسي الجديد

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الوزارة باشرت تنفيذ خطة تسوية الملاكات التعليمية والتدريسية بهدف توزيعها بما يتناسب مع حاجة كل مدرسة وحجم الاختصاصات الشاغرة فيها، إلى جانب معالجة حالات الفائض في بعض التخصصات العلمية والإنسانية.وبين أن الوزارة شكلت لجانا ميدانية لمتابعة عمليات التسوية ميدانيا، بالتنسيق المباشر مع إدارات المدارس والمديريات العامة للتربية في المحافظات، لتحديد الاحتياجات الفعلية، منوها بأن التعيينات الجديدة التي أجريت مؤخرا، أسهمت بشكل واضح في سد النقص الحاصل في مختلف التخصصات ولجميع المراحل الدراسية.وأشار السيد إلى أن الوزارة وجهت باستكمال معاملات النقل والتكليف والتنسيب الخاصة بالملاكات التربوية القديمة والجديدة على حد سواء، وذلك وفق التعليمات والأنظمة المعتمدة، بما يضمن انسيابية العمل التربوي منذ اليوم الأول للعام الدراسي.ووكشف في السياق ذاته، عن مباشرة أكثر من مليون إداري وتربوي بمؤسساتهم التعليمية، غدا الاثنين في مدارسهم الابتدائية والثانوية، لإنجاز السجلات المدرسية واستكمال التحضيرات الاستباقية اللازمة لانطلاق العام الدراسي الجديد، إضافة إلى تهيئة امتحانات الدور الثاني للمراحل الابتدائية والثانوية التي ستبدأ في الـ 14 من أيلول المقبل.