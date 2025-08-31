الصفحة الرئيسية
غداً.. بغداد تحتضن فعاليات ملتقى الإحصاء السياحي العربي
محليات
2025-08-31 | 03:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
185 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تنطلق في
بغداد
يوم غد الاثنين، أعمال ملتقى الإحصاء السياحي العربي برعاية
جامعة الدول العربية
، ومشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين عرب وأجانب، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للعاصمة على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الحدث البارز ضمن حزمة أنشطة أعدتها
هيئة السياحة
في
وزارة الثقافة والسياحة
والآثار، استعدادا لاختتام فعاليات
بغداد
عاصمة السياحة العربية لعام 2025، وتشمل ثلاثة مؤتمرات كبرى، إلى جانب مهرجانات وفعاليات متنوعة تهدف إلى ترسيخ موقع بغداد كمحور رئيس في السياحة العربية والعالمية.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار،
علي ياسين
إن الهيئة أعدت برنامجا متكاملا سيجري تنفيذه بالتزامن مع انتهاء أنشطة وفعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، يتضمن إقامة ثلاثة مؤتمرات عربية ودولية، أولها ملتقى الإحصاء السياحي العربي الذي سيقام في الأول من أيلول المقبل برعاية
جامعة الدول العربية
، وحضور نخبة من خبراء
وزارة التخطيط
، إلى جانب أبرز المتخصصين العالميين في مجال الإحصاء، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف، أن المؤتمر الثاني هو اجتماع وزراء السياحة العرب الذي سيعقد في بغداد خلال شهر كانون الأول المقبل، ويعد الأهم بين المؤتمرات، لما يمثله من حدث عربي بارز يضع العاصمة العراقية في واجهة الاهتمام السياحي والإقليمي، في حين سيقام المؤتمر الثالث تحت عنوان “شمولية المقاصد السياحية”، خلال تشرين الأول المقبل، ويهدف إلى تطبيق المعايير العالمية في تصنيف المرافق السياحية والفنادق ذات الدرجة الأولى في البلاد.
وبين ياسين، أن الهيئة استكملت استعداداتها اللوجستية لاستقبال الوفود المشاركة، عبر تجهيز المرافق الفندقية ومراكز الضيافة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة، تعكس صورة حضارية مشرقة عن بغداد، وتبرز مكانتها على مستوى السياحة الدولية.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن أيضا إقامة مهرجان بغداد للماراثون بمشاركة واسعة من الرياضيين والفنانين من مختلف الإعمار، إلى جانب تنظيم مهرجان الطهو للأكلات البغدادية، الذي سيشهد مشاركة عدد من الطهاة العراقيين من كلا الجنسين، بهدف إبراز التنوع الثقافي والذوقي للمائدة العراقية، كما تعمل الهيئة على تعزيز التسويق والترويج للمنتدى السياحي العراقي في المحافل العالمية، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين سنويا إلى المراقد والمقامات الدينية والمواقع الأثرية والتراثية.
ولفت الناطق الرسمي إلى أن الهيئة تولي اهتماما خاصا للتحول الرقمي في قطاع السياحة، إذ من المقرر إطلاق منظومة رقمية متكاملة خلال تشرين الأول المقبل تتضمن
خدمات الدفع الإلكتروني
وتسهيل أعمال الشركات والفنادق، فضلا عن تفعيل
وسائل التواصل الاجتماعي
كمنصة لنشر الرسائل السياحية الموجهة إلى الزائرين.
وتابع، أن الخطة الرقمية تتضمن أيضا تشغيل الدليل الإلكتروني السياحي الذي سيضم معلومات شاملة عن المطاعم والفنادق وشركات السفر والمواقع الأثرية والتراثية في البلاد.
وفي إطار تطوير الملاكات، أكد ياسين أن الهيئة شرعت بمشروع منح شهادات خبرة لعدد من أصحاب شركات السفر والسياحة من متقاعدي الهيئة والخطوط الجوية العراقية، بهدف الاستفادة من خبراتهم في مجال النقل الجوي، كما تعمل الهيئة على تأهيل حاملي شهادة البكالوريوس بالسياحة في مجالات إدارة الشركات والفندقة والسياحة الدينية، بما يسهم في رفد القطاع السياحي بكفاءات أكاديمية ومهنية قادرة على الارتقاء بمستوى الخدمات.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
