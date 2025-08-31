Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
محاولة اغتيال تستهدف شخصيات في يافا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

غداً.. بغداد تحتضن فعاليات ملتقى الإحصاء السياحي العربي

محليات

2025-08-31 | 03:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
غداً.. بغداد تحتضن فعاليات ملتقى الإحصاء السياحي العربي
185 شوهد

السومرية نيوز – محليات

تنطلق في بغداد يوم غد الاثنين، أعمال ملتقى الإحصاء السياحي العربي برعاية جامعة الدول العربية، ومشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين عرب وأجانب، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للعاصمة على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الحدث البارز ضمن حزمة أنشطة أعدتها هيئة السياحة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، استعدادا لاختتام فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، وتشمل ثلاثة مؤتمرات كبرى، إلى جانب مهرجانات وفعاليات متنوعة تهدف إلى ترسيخ موقع بغداد كمحور رئيس في السياحة العربية والعالمية.

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، علي ياسين إن الهيئة أعدت برنامجا متكاملا سيجري تنفيذه بالتزامن مع انتهاء أنشطة وفعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، يتضمن إقامة ثلاثة مؤتمرات عربية ودولية، أولها ملتقى الإحصاء السياحي العربي الذي سيقام في الأول من أيلول المقبل برعاية جامعة الدول العربية، وحضور نخبة من خبراء وزارة التخطيط، إلى جانب أبرز المتخصصين العالميين في مجال الإحصاء، بحسب الصحيفة الرسمية.
 
وأضاف، أن المؤتمر الثاني هو اجتماع وزراء السياحة العرب الذي سيعقد في بغداد خلال شهر كانون الأول المقبل، ويعد الأهم بين المؤتمرات، لما يمثله من حدث عربي بارز يضع العاصمة العراقية في واجهة الاهتمام السياحي والإقليمي، في حين سيقام المؤتمر الثالث تحت عنوان “شمولية المقاصد السياحية”، خلال تشرين الأول المقبل، ويهدف إلى تطبيق المعايير العالمية في تصنيف المرافق السياحية والفنادق ذات الدرجة الأولى في البلاد.

وبين ياسين، أن الهيئة استكملت استعداداتها اللوجستية لاستقبال الوفود المشاركة، عبر تجهيز المرافق الفندقية ومراكز الضيافة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة، تعكس صورة حضارية مشرقة عن بغداد، وتبرز مكانتها على مستوى السياحة الدولية.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن أيضا إقامة مهرجان بغداد للماراثون بمشاركة واسعة من الرياضيين والفنانين من مختلف الإعمار، إلى جانب تنظيم مهرجان الطهو للأكلات البغدادية، الذي سيشهد مشاركة عدد من الطهاة العراقيين من كلا الجنسين، بهدف إبراز التنوع الثقافي والذوقي للمائدة العراقية، كما تعمل الهيئة على تعزيز التسويق والترويج للمنتدى السياحي العراقي في المحافل العالمية، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين سنويا إلى المراقد والمقامات الدينية والمواقع الأثرية والتراثية.
 
ولفت الناطق الرسمي إلى أن الهيئة تولي اهتماما خاصا للتحول الرقمي في قطاع السياحة، إذ من المقرر إطلاق منظومة رقمية متكاملة خلال تشرين الأول المقبل تتضمن خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل أعمال الشركات والفنادق، فضلا عن تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لنشر الرسائل السياحية الموجهة إلى الزائرين.

وتابع، أن الخطة الرقمية تتضمن أيضا تشغيل الدليل الإلكتروني السياحي الذي سيضم معلومات شاملة عن المطاعم والفنادق وشركات السفر والمواقع الأثرية والتراثية في البلاد.

وفي إطار تطوير الملاكات، أكد ياسين أن الهيئة شرعت بمشروع منح شهادات خبرة لعدد من أصحاب شركات السفر والسياحة من متقاعدي الهيئة والخطوط الجوية العراقية، بهدف الاستفادة من خبراتهم في مجال النقل الجوي، كما تعمل الهيئة على تأهيل حاملي شهادة البكالوريوس بالسياحة في مجالات إدارة الشركات والفندقة والسياحة الدينية، بما يسهم في رفد القطاع السياحي بكفاءات أكاديمية ومهنية قادرة على الارتقاء بمستوى الخدمات.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
عشرين
Play
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Play
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
Play
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Play
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Biotic
Play
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Play
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
Play
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
Play
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
Play
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
Play
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Play
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Play
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Play
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
عشرين
Play
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Play
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
Play
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Play
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Biotic
Play
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Play
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
Play
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
Play
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
Play
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
Play
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Play
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Play
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
Play
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Play
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28

اخترنا لك
السفير الياباني يكشف للسومرية: قدمنا دعمًا ماليًا كبيراً للعراق بلغ 21 مليار دولار
07:19 | 2025-08-31
بالفيديو.. حريق في قضاء الكحلاء في ميسان
06:53 | 2025-08-31
"العراق الأخضر" يكشف: العراق تعرض لـ"خديعة كبيرة" في الإطلاقات المائية من تركيا!
06:21 | 2025-08-31
"ما لذّ وطاب".. المواكب الحسينية تواصل العطاء في سامراء (صور)
05:44 | 2025-08-31
كلية عراقية تقر تدريس مدوّنة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري في قسم القانون
05:17 | 2025-08-31
مذكرة تفاهم بين العراق واليابان لتطوير التعليم والبرامج التكنولوجية
04:59 | 2025-08-31

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.