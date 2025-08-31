المسعودي يؤكد أهمية التعاون المشترك مع القوات الأمنية بتسهيل حركة الحافلات لزائري سامراء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن " ناقش اليوم مع قائد الإتحادية - ، الفريق الركن ، تسهيل حركة الحافلات التابعة للهيئة ضمن محور نقل وتفويج الزائرين في مدينة ".وأوضحت الهيئة، أن "الشيخ اجتمع مع الفريق الركن احمد حاتم الأسدي، لمناقشة خطة الزيارة المليونية في مدينة سامراء المقدسة بذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)".وبحسب البيان، أكد الشيخ المسعودي خلال اللقاء، على "أهمية التعاون المشترك مع القوات الأمنية في تسهيل حركة حافلات المخصصة لنقل الزائرين، وخاصة في محور الإصلاح - العسكري المبارك".وثمن الشيخ سامي المسعودي، الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية بمختلف صنوفها في تأمين الحماية للزائرين خلال الزيارات المليونية ، وكذلك مساهمتها في انجاح عمل الهيئة بنقل وتفويج الزائرين في مدينة سامراء المقدسة، بحسب البيان.