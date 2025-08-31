محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، إن "محافظ وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق الأول من أيلول 2025 في بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام عليه السلام".وأضافت المحافظة، أن "القرار يأتي بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين للمشاركة في الفعاليات والمراسم الخاصة بها، ويستثنى من العطلة الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات الوزارية والنهائية في المدارس والجامعات للدور الثاني".