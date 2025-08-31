مذكرة تفاهم بين العراق واليابان لتطوير التعليم والبرامج التكنولوجية

– محليات



وقعت ، اليوم الاحد، مذكرة تفاهم مع ، بشأن تطوير البرامج التعليمية والمضي بمشاريع في مجال التكنلوجيا والهندسة والرياضيات والفنون.







وحضر مراسم التوقيع مستشار ، وممثلون عن والحكومة اليابانية.

وتهدف المذكرة إلى دعم مشاريع في مجالات التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون (STEM)، وذلك بالتعاون بين للتنمية ووزارة التربية.وحضر مراسم التوقيع مستشار ، وممثلون عن والحكومة اليابانية.