وذكر المرصد، في بيان، أن كانت قد أعلنت عن إطلاق 400 متر مكعب في الثانية خلال شهري تموز وآب من هذا العام، إلا أن تعرض لـ"خديعة كبيرة" حين توقع أن تكون الإطلاقات وفق الإعلان التركي، فيما تبين لاحقاً أن تركيا أطلقت فقط 120 متر مكعب في الثانية.ورأى المرصد أن هذا الأمر دفع العراق إلى إطلاق ضعف هذه الكمية، ما أدى إلى إفراغ السدود والنواظم.وحذر المرصد أن العراق سيعاني خلال المرحلة المقبلة من شح حاد في الموارد المائية، لحين التوصل إلى حل مع تركيا عبر التفاوض على تمديد مدة الإطلاقات، خصوصاً مع احتمالية استثمار السياسيين لهذه المسألة بالتزامن مع موسم الانتخابات.وختم المرصد بيانه بالتحذير، أن العراق يمر بوضع مائي سيء للغاية قد يتفاقم خلال الأشهر المقبلة إذا لم تتوفر حلول فعّالة من الجهات المسؤولة، فضلاً عن مشكلات في نوعية المياه غير الصالحة للاستهلاك في أغلب المحافظات.