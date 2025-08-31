السفير الياباني يكشف للسومرية: قدمنا دعمًا ماليًا كبيراً للعراق بلغ 21 مليار دولار

وكشف إندو في حديث للسومرية نيوز، أن قدمت دعمًا ماليًا للعراق بلغ 21 مليار دولار، مؤكدًا رغبة بلاده في تقديم المزيد من المساعدات، خصوصًا في مجال تنمية الموارد البشرية والتكنولوجيا الحديثة.وصباح اليوم، وقعت ، مذكرة تفاهم مع اليابان، بشأن تطوير البرامج التعليمية والمضي بمشاريع في مجال التكنلوجيا والهندسة والرياضيات والفنون.وتهدف المذكرة إلى دعم مشاريع في مجالات التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون (STEM)، وذلك بالتعاون بين للتنمية ووزارة التربية.وحضر مراسم التوقيع مستشار ، وممثلون عن والحكومة اليابانية.