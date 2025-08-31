اطلاق نظام القبول المركزي الرقمي في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2025 - 2026

وقال العبودي في مؤتمر صحفي: "نعلن اليوم إطلاق استمارة المركزي الرقمي للعام الدراسي 2025-2026 ولأول مرة سيكون القبول المركزي وفق الاستمارة إلكترونية عن طريق برنامجنا الوزاري الأتمتة".واضاف "باستطاعة طلبتنا التقديم على الاستمارة لاختيار الجامعات والمعاهد والبرنامج مجانا وليس كما روج له وفق مبالغ مالية"، مشيرا الى ان "البرنامج مجاني ويستطيع الطالب أن يقدم عليه ويختار الجامعات عندما يكون التسجيل بعد خروج القبول يكون المبلغ 66 الف دينار وهذا المبلغ لسنة كاملة لكل المعاملات الورقية والتسجيل في داخل الجامعة ولم تاخذ الجامعة اي رسوم".وتابع، ان "هذا البرنامج مهم جدا ونقلة جوهرية لوزارة والانتقال من الجيل الأول والثاني إلى الجيل الثالث لمواكبة العالم"، موضحا انه "باستطاعة الطالب تقديم وثقته إلكترونيا وتفاصيلها وغياباته ونتائجه ومعادلة الشهادة عن طريق البرنامج الاتمتة".واكد ان "مقر سوف يغادر رسميا المعاملات الورقية ويستخدم الجانب الإلكتروني لتسهيل على الطلبة والموظفين والمعاملات ويقلص الجهد والكثير من الروتين إضافة إلى القضاء على الفساد المالي والإداري".