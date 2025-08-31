الصفحة الرئيسية
محاولة اغتيال تستهدف شخصيات في يافا
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539083-638922402132750313.jpg
الزيدي: الدكتاتوريون متشابهون ويستخدمون القوة لفرض إرادتهم على الآخرين
محليات
2025-08-31 | 08:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
359 شوهد
أكد الأمين العام لكتائب الإمام علي،
شبل الزيدي
، اليوم الاحد، ان الشخصيات الدكتاتورية غالبًا ما تكون متشابهة في الصفات، وتستخدم القوة لفرض الإرادة على الآخرين.
وقال
الزيدي
في منشور له، إن "الشخصيات الدكتاتورية غالبًا ما تكون متشابهة في الصفات فالدكتاتوريون يسعون بطبيعتهم للسيطرة الكاملة على السلطة والنفوذ، ويميلون جميعهم لقمع الرأي الاخر فيعملون على تقييد الحريات الفردية والجماعية. وغالبا ما يستخدمون القوة والتهديد والترغيب لفرض إرادتهم على الآخرين، ويرون انفسهم فوق القانون وهم غالبا ما يكونون متغطرسين ويعتقدون أنهم الأفضل والأعلم وأن دماءهم ملكية وعروقهم مقدسة لذا فهم يغرقون الدولة بأفراد أسرهم وأقاربهم وعشيرتهم وكلنا نتذكر المقبور كيف سلط اخوته وأبناء عمومته على كل المفاصل الامنية والحيوية في البلد".
وأضاف، "كما أنهم يخشون المعارضة ويعتبرونها تحديا لسلطتهم. ويستغلون الموارد العامة والثروات لمصالحهم الشخصية وبناء مجدهم وترسيخ قوتهم كما يدعون أنهم يمتلكون
الشرعية
والحق في الحكم، ويبررون أفعالهم بأي طريقة ممكنة".
وأتم: "الدكتاتوريون يعشقون المتملقين والمتسلقين ويقربون الصغار ويكبرونهم ويعملون على تصغير الكبار او الابتعاد عنهم ولايميلون للعمل الجماعي والديمقراطي فيجمعون حولهم اتباعا ينفذون ولا يناقشون.. الخنوع والجهل والطمع والفرقة وغياب الصوت الرادع وضعف المؤسسات الرقابية والقضائية هو ما يسهم في بناء شخصياتهم".
مقالات ذات صلة
غوتيريش: أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران
22:54 | 2025-06-21
لاريجاني من بغداد: الشعب العراقي شجاع وليس بحاجة لفرض إملاءات
14:05 | 2025-08-11
الكنيست يصوت لصالح مشروع لفرض السيطرة على الضفة
12:57 | 2025-07-23
عمليات ميسان: انتشار عسكري مكثف لفرض الأمن في المحافظة
09:38 | 2025-07-15
شبل
الزيدي
شبل الزيدي
الشرعية
توريون
تاتور
توريت
ويست
ميلو
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
دوليات
41.06%
05:59 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
اقتصاد
21.21%
09:55 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
09:55 | 2025-08-30
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
دوليات
20.54%
08:25 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
08:25 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
أمن
17.19%
02:02 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
02:02 | 2025-08-31
