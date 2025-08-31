الزيدي: الدكتاتوريون متشابهون ويستخدمون القوة لفرض إرادتهم على الآخرين

وقال في منشور له، إن "الشخصيات الدكتاتورية غالبًا ما تكون متشابهة في الصفات فالدكتاتوريون يسعون بطبيعتهم للسيطرة الكاملة على السلطة والنفوذ، ويميلون جميعهم لقمع الرأي الاخر فيعملون على تقييد الحريات الفردية والجماعية. وغالبا ما يستخدمون القوة والتهديد والترغيب لفرض إرادتهم على الآخرين، ويرون انفسهم فوق القانون وهم غالبا ما يكونون متغطرسين ويعتقدون أنهم الأفضل والأعلم وأن دماءهم ملكية وعروقهم مقدسة لذا فهم يغرقون الدولة بأفراد أسرهم وأقاربهم وعشيرتهم وكلنا نتذكر المقبور كيف سلط اخوته وأبناء عمومته على كل المفاصل الامنية والحيوية في البلد".وأضاف، "كما أنهم يخشون المعارضة ويعتبرونها تحديا لسلطتهم. ويستغلون الموارد العامة والثروات لمصالحهم الشخصية وبناء مجدهم وترسيخ قوتهم كما يدعون أنهم يمتلكون والحق في الحكم، ويبررون أفعالهم بأي طريقة ممكنة".وأتم: "الدكتاتوريون يعشقون المتملقين والمتسلقين ويقربون الصغار ويكبرونهم ويعملون على تصغير الكبار او الابتعاد عنهم ولايميلون للعمل الجماعي والديمقراطي فيجمعون حولهم اتباعا ينفذون ولا يناقشون.. الخنوع والجهل والطمع والفرقة وغياب الصوت الرادع وضعف المؤسسات الرقابية والقضائية هو ما يسهم في بناء شخصياتهم".