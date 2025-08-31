السومرية تنشر رابط التقديم على استمارة القبول المركزي في الجامعات والكليات والمعاهد

أعلن وزير والبحث العلمي ، اليوم الاحد، إطلاق استمارة التقديم الإلكترونية إلى المركزي في الجامعات الحكومية للقناتين (العامة) و(ذوي الشهداء) للسنة الدراسية 2026/2025.







وحددت الوزارة، وفق بيان ورد لـ ، "شروط وضوابط المركزي بأن يكون الطالب من خريجي السنة الحالية ومن مواليد 2001 وما وتوضح أنه يتوجب على الطلبة من خريجي الفرع العلمي ملء (50) اختياراً لا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة فيما يتوجب على خريجي الفرع الأدبي ملء ما لا يقل عن (25) اختيارا لا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة فيما حددت لخريجي فرع الفنون (10) اختيارات لا يقل عدد المعاهد فيها عن خيارين".وبينت، أن "التقديم إلى الاستمارة من الطلبة خريجي الدور الأول والمشمولين بالدور الثاني يكون إلكترونيا وبشكل مجاني عبر تطبيق (HEPIQ) (منصة قدم) من خلال الرابط ( https://qr.mohesr.gov.iq ) والبوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة من خلال الرابط ( https://dirasat.mohesr.gov.iq ) وموقع التي تستمر إلى غاية الخميس الموافق 2025/10/2".ودعت الوزارة، خريجي مدارس المتميزين وكلية (الدارسين باللغة الإنكليزية) التقديم الى استمارة التقديم للقناة (العامة) كونها الاستمارة الموحدة للقناتين لضمان سهولة التقديم والتحاق الطلبة في الجامعات ضمن التوقيتات المحددة في التقويم الجامعي مع الاحتفاظ بكافة امتيازاتهم فيما تدعو الطلبة من ذوي الشهداء الى مراجعة والمديريات التابعة لها للمصادقة على بياناتهم.وأضاف البيان، انه "يمكن للطلبة إلى الاطلاع على خطوات التقديم وتدقيق اختياراتهم من خلال الاستعانة بدليل الطالب ( https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/dalel_2025_22026.pdf ) لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدمون إليها على وفق الاختيارات المثبتة في الاستمارة اعتمادا على رغبة الطالب والمنافسة في المجموع والتواصل مع الفني عبر الهاتف (5560) والموقع ( https://support.mohesr.gov.iq ) للإجابة على استفساراتهم".