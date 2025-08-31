تقلبات جوية تستمر الى الثلاثاء وتحذيرات للمواطنين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "آخر تحديثات خرائط الطقس والتوقعات الجوية الصادرة اليوم الاحد تشير الى استمرار تأثير رياح شمالية غربية نشطة السرعة نهاراً في مدن وسط وجنوب البلاد، مما يتسبب بإثارة الغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق وتحديدا الصحراوية، ويستمر هذا الوضع حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل".وأضافت "بعد ذلك، تعود الرياح إلى حالة من السكون النسبي والتقلبات في الاتجاه، حيث يطرأ انخفاضا بدرجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء في اغلب المدن لتكون الأجواء أقرب إلى الاعتدال نهاراً في مدن وسط وشمال البلاد تحديدا، ثم تعاود درجات الحرارة الارتفاع بشكل طفيف بعد يوم الثلاثاء".واكد ان "سحبا خريفية غير ممطرة ستظهر على فترات في مناطق شمال شرق البلاد "، موضحا ان "الفترة الحالية تتطلب الانتباه أثناء القيادة خصوصاً على الطرق الخارجية، بسبب الغبار المثار، والرياح النشطة".