https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539094-638922463145299637.jpg
تفاصيل جديدة حول نظام القبول المركزي الرقمي للعام الدراسي 2025 – 2026
محليات
2025-08-31 | 10:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
217 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلن
وزير التعليم
نعيم العبودي
، اليوم الاحد، عن تفاصيل جديدة حول نظام
القبول
المركزي الرقمي للعام الدراسي 2025 – 2026.
وقال العبودي في مؤتمر صحفي تابعته
السومرية نيوز
ان "إطلاق استمارة
القبول
المركزي الرقمي للعام الدراسي 2025-2026، هو الأول من نوعه الذي سيكون القبول المركزي وفق الاستمارة إلكترونية عن طريق برنامجنا الوزاري الأتمتة".
واضاف أنه "باستطاعة طلبتنا التقديم على الاستمارة لاختيار الجامعات والمعاهد والبرنامج مجانا وليس كما روج له وفق مبالغ مالية"، مشيرا الى ان "البرنامج مجاني ويستطيع الطالب أن يقدم عليه ويختار الجامعات عندما يكون التسجيل بعد خروج القبول يكون المبلغ 66 الف دينار وهذا المبلغ لسنة كاملة لكل المعاملات الورقية والتسجيل في داخل الجامعة ولم تاخذ الجامعة اي رسوم".
وذكر ان "هذا البرنامج مهم جدا ونقلة جوهرية لوزارة
التعليم العالي
والانتقال من الجيل الأول والثاني إلى الجيل الثالث لمواكبة العالم"، موضحا انه "باستطاعة الطالب تقديم وثقته إلكترونيا وتفاصيلها وغياباته ونتائجه ومعادلة الشهادة عن طريق البرنامج الاتمتة".
وتابع ان "مقر
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سوف يغادر رسميا المعاملات الورقية ويستخدم الجانب الإلكتروني لتسهيل على الطلبة والموظفين والمعاملات ويقلص الجهد والكثير من الروتين إضافة إلى القضاء على الفساد المالي والإداري".
وأكد العبودي ان "التطبيق مجاني بالكامل والوزارة وضحت ذلك في عدة مواقع فقط، حيث سيتم استقطاع بعض المبالغ المالية لأن هذا البرنامج عبارة عن سيرة ذاتية عند دخول الطالب ولا تنتهي عند تخرجه وكل المعلومات مفصلة فيه اضافة الى كل المعاملات الورقية سوف تلغى ولم تأخذ منه أي رسوم سوى مبلغ 66 ألف دينار"، موضحا انه "باستطاعة الطالب عبر هذا البرنامج متابعة المحاضرات ونتائجه ووثائقه والمصدقة ستكون عبر الموبايل".
وذكر ان "هناك جهدا كبير ا جدا بذل لاختزال للوقت إضافة إلى توفير المساحة الكبيرة للطلبة".
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
