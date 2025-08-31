بعد صلاح الدين.. هل ستكون هناك عطلة في محافظات اخرى غداً

وجاء القرار تزامناً مع توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية إلى قضاء ، لإحياء مراسم الزيارة السنوية عند مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام).وقد اتخذت السلطات المحلية والأمنية في المحافظة إجراءات مشددة لتأمين مسارات الزائرين وتنظيم حركة السير، فضلاً عن تهيئة مفارز طبية وخدمية لاستقبال الوافدين.في غضون ذلك، يترقب ما إذا كانت محافظات أخرى ستلتحق بقرار العطلة، إذ درجت بعض الحكومات المحلية خلال السنوات الماضية على إعلان تعطيل الدوام الرسمي في المناسبات الدينية الكبرى، خصوصاً تلك التي تشهد توافداً جماهيرياً نحو المدن .وبحسب مصادر مطلعة، فإن بعض المحافظات قد تدرس إصدار قرارات مماثلة خلال الساعات المقبلة، تبعاً لحجم الزخم الجماهيري واتساع المشاركة الشعبية في الزيارة.ويُحيي ملايين الزائرين هذه المناسبة سنوياً في مدينة سامراء، التي تحتضن مرقد الإمامين والحسن العسكري (عليهما السلام)، حيث تتخذ وهيئة المواكب الحسينية بالتنسيق مع العتبة العسكرية إجراءات متكاملة لتأمين انسيابية الزيارة وتوفير الخدمات للزائرين القادمين من مختلف أنحاء .