روسيا تعلن تحرير أراضي جنوب جمهورية دونيتسك
وزير الخارجية: الازمة المائية بدأت تنعكس مباشرة على تأمين مياه الشرب

محليات

2025-08-31 | 12:15
وزير الخارجية: الازمة المائية بدأت تنعكس مباشرة على تأمين مياه الشرب
السومرية نيوز – محلي
اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاحد، ان الازمة المائية تنعكس مباشرة على تأمين مياه الشرب.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين ترأس، اليوم الأحد الموافق 31 آب 2025، اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة خُصِّص لمناقشة التحديات المائية والبيئية التي تواجه العراق، بحضور وكيل الوزارة لشؤون العلاقات متعددة الأطراف والشؤون القانونية شورش خالد سعيد، والمستشار طورهان المفتي، إضافةً إلى ممثلي وزارات الموارد المائية والبيئة والزراعة، والدائرتين القانونية والمنظمات في الوزارة".
واكد حسين على "أهمية دراسة الأوراق المقدَّمة من الوزارات المعنية"، مشيراً إلى "الأزمة المائية التي يعاني منها العراق وانعكاساتها المباشرة على تأمين مياه الشرب وعلى قطاعي الزراعة والبيئة، فضلاً عن تأثيرها في مختلف جوانب الحياة".
وشدد على "ضرورة نشر الوعي البيئي لدى المواطنين، وترشيد استخدام المياه، والتعامل الأمثل معها في هذا الظرف الصعب"، مؤكداً "أهمية دور الإعلام والتوعية الإعلامية في هذا الخصوص".
وأشار إلى أن "التحديات البيئية لم تعد مسألة محلية فحسب، بل أصبحت قضية عالمية تستوجب التعاون والتكامل في معالجتها"، موضحاً أن "التعامل معها يتطلب اتباع نهجين رئيسيين، هما: البُعد الاستراتيجي من جهة، والمعالجات الآنية من جهة أخرى. وفي هذا السياق".
وشدد على أن لوزارة الخارجية دوراً محورياً من خلال تحريك المسارات الدبلوماسية مع الدول المجاورة وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي بشأن إدارة المياه المشتركة، إضافةً إلى متابعة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموارد المائية والبيئة لضمان حقوق العراق ومصالحه الحيوية".
واستعرض المشاركون من ممثلي الوزارات والدوائر المعنية أوراقَ عمل تضمَّنت تشخيص التحديات البيئية والمائية على المستويين الداخلي والخارجي، ومناقشة الحلول المقترحة، كما بحث الاجتماع بالأرقام حجم الإيرادات المائية ونوعية المياه وتأثيراتها، إضافةً إلى وضع خطط استراتيجية مستقبلية للأمن الغذائي، وسبل مواجهة شح المياه في مختلف القطاعات.
وأكد المجتمعون في ختام الاجتماع أهمية إطلاق خطة شاملة لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الوطنية، بالتوازي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان أمن العراق المائي والبيئي في المرحلة المقبلة.
اخترنا لك
السامرائي يقيم مجلس عزاء للشيخ عمر السامرائي في بغداد
14:22 | 2025-08-31
تفاصيل طريق ستراتيجي يربط جسر عامرية الفلوجة بالسريع الدولي
13:45 | 2025-08-31
صرف دفعة قروض جديدة من الرافدين
13:33 | 2025-08-31
السوداني: سامراء مثال للنسيج المجتمعي المتماسك لكنها تحتاج لدعم مضاعف
13:15 | 2025-08-31
من ظلام الحرب إلى نور البصيرة.. رحلة سعد البيضاني إلى سامراء
12:25 | 2025-08-31
خبر سار لجميع المتقاعدين
12:21 | 2025-08-31

