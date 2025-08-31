الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تحرير أراضي جنوب جمهورية دونيتسك
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539112-638922541125344342.jpg
خبر سار لجميع المتقاعدين
خبر سار لجميع المتقاعدين
محليات
2025-08-31 | 12:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
10,970 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
هيئة التقاعد
الوطنية، استكمال إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول.
وقال وكيل رئيس
هيئة التقاعد
حسام
عبد الستار
للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إنه "تم استكمال إجراءات إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول 2025".
وأضاف، "كما تم إرسال البيانات إلى المصارف بغية استكمال إجراءات الصرف".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
