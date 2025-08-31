خبر سار لجميع المتقاعدين

وقال وكيل رئيس حسام للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "تم استكمال إجراءات إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول 2025".وأضاف، "كما تم إرسال البيانات إلى المصارف بغية استكمال إجراءات الصرف".